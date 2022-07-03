الأحد 03 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عودة الحركة المرورية على طريق «رافد- جمصة» في الدقهلية

الحركة المرورية
الحركة المرورية
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عادت حركة السيارات لطبيعتها بطريق رافد «جمصة» في محافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة نقل تريللا محملة بالطوب.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب وتصادم سيارة على طريق رافد جمصة.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية إلى مكان الحادث، كما انتقل عدد من رئاسة مركز ومدينة طلخا، وتبين اصطدام سيارة نقل رقم د أ أ 3765 بالحواجز الأسمنتية على جانب الطريق، وانقلاب حمولتها من الطوب الأبيض، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات بشرية.

تم فتح الطريق وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

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