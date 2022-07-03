الأحد 03 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طالب فى ترعة المنشأة بسوهاج

غرق
غرق
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لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بترعة دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده غرق شخص بترعة.

وبالانتقال والفحص، تبين غرق «محمد. ع»، 15 سنة، طالب، وتم انتشال الجثة، وبسؤال والدته «نجاح. ع»، 37 سنة، ربة منزل، قررت بأنه أثناء قيام ابنها المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

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