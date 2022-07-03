الأحد 03 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات اختفاء طالبة جامعية بالقليوبية

اللواء غالب مصطفى
اللواء غالب مصطفى
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تكثف مباحث القليوبية، اليوم الأحد، جهودها لكشف غموض اختفاء اختفاء طالبة جامعية خرجت من منزلها بالقرية منذ عدة أيام دون عودة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود بلاغ من والد الطالبة إيمان أشرف الشربيني بكلية التربية الرياضية مقيمة بقرية تصفا بمركز ومدينة كفر شكر في ظروف غامضة أثناء ذهابها صباح الثلاثاء الماضي إلى مركز الجيم بمدينة بنها، وانقطع عنها الاتصال بعد خروجها من المنزل بساعتين.

وانتقلت على الفور ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى محل البلاغ وتم تتبع خط سير الطالبة المختفية وبحث كل علاقتها بالقرية والجامعة وزملائها وأقاربها لكشف غموض اختفائها ولم يتم العثور عليها حتى الآن وما زالت جهود البحث الجنائي مستمرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 3088 بتاريخ 29/6/2022 إداري مركز شرطة كفر شكر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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