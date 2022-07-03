النيابة فى وفاة عامل بحريق شقة بالمرج: ماس كهربائى

كشفت تحقيقات نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، فى مصرع عامل في حريق نشب داخل شقة سكنية عن أن السبب خروج ماس كهربائي من إحدى الوصلات الكهربائية.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الشرفا بدائرة قسم شرطة المرج، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.