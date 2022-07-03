الأحد 03 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لتاجر مخدرات يروج 100 طربة حشيش

حشيش
حشيش
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، بمُعاقبة عامل، بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 330 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام المتهم «ش.ا.ع»، 22 سنة، عامل بمزاولة نشاطا إجراميًا في الاتجار بالمواد المُخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة؛ للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه بمكان تواجده، ممسكًا في يده جوال بلاستيكي.

وبفض ما بداخله تبين وجود عدد 100 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المُخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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