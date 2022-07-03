مصرع سائق في انقلاب سيارة بسوهاج

لقى سائق مصرعه، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج.



كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة المنشاة الأول إنقلاب سيارة وتوفي بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.



وتبين أنه أثناء سير السيارة " قيادة «إبراهيم. ع»، 45 سنة، عامل ، ويقيم مركز قنا في اتجاه قنا اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها على جانب الطريق نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.