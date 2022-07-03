الأدلة الجنائية تفحص خسائر حريق ورشة صناعية بالسويس

أمرت النيابة العامة في السويس، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في ورشة حديد داخل المدينة الصناعية بطريق السويس- الإسماعيلية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص من العاملين بالورشة، وحصر أسباب الحريق والخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، إشارة من إدارة الحماية المدنية تُفيد بنشوب حريق داخل المدينة الصناعية بطريق السويس- الإسماعيلية.

على الفور تم توجيه 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، الذي تبين أنه بإحدى ورش الحديد، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده لباقي الورش المجاورة داخل المدينة الصناعية.

أسفر الحريق عن مصرع أحمد بخيت الحداد، ومحمود بخيت الحداد، وشخص آخر جارٍ معرفة هويته.