الأحد 03 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الرؤية.. حبس المتهم بقتل والد طليقته فى المنوفية

حبس متهم
حبس متهم
ads

أمر المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس المتهم بقتل والد طليقته بقرية الحامول؛ بسبب رفضه تنفيذ حكم رؤية نجلة الصغير، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسين زيور، مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يُفيد من مصرع مهندس بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه على يد طليق نجلته؛ وذلك لتأخر فى رؤية نجلة الصغير، تم نقله إلى المستشفى.

وتم ضبط المُتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

الآن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالرقم القومي 2022

توزيع درجات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن الحكيم

كنز سمير صبري المهدد بالضياع

د.أحمد الخميسى

المثقفون والإخوان فى يونيو

ماجد حبته

المنتدى الحضرى العالمى

بسنت حسن

أختاه.. اتحجبى أو موتى

د. منى حلمى

الجلوس على عرش العقول أكثر خطورة

علي سعدة

رحلة العمر

مؤمن المحمدي

رميت طوبته

محمد المعموري

لماذا يسعى العرب للاستثمار في مصر

صور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

محطة تل أبيب

المزيد

كيف اعترض الجيش الإسرائيلى هجوم مُسيّرات حزب الله على «كاريش»؟

وفاة أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال

إصابة شخصين جراء عدوان إسرائيلي جديد على طرطوس