بسبب الرؤية.. حبس المتهم بقتل والد طليقته فى المنوفية

أمر المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس المتهم بقتل والد طليقته بقرية الحامول؛ بسبب رفضه تنفيذ حكم رؤية نجلة الصغير، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسين زيور، مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يُفيد من مصرع مهندس بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه على يد طليق نجلته؛ وذلك لتأخر فى رؤية نجلة الصغير، تم نقله إلى المستشفى.

وتم ضبط المُتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.