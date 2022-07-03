ماس كهربائى وراء حريق هائل بورشة أثاث فى دمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب داخل ورشة لصناعة الأثاث داخل قرية البصارطة.

وتفاجأ أهالي القرية باندلاع النيران في إحدى ورش صناعة الأثاث، والمكونة من ثلاث طوابق، وعلى الفور قام الأهالي بإبلاغ قوات الأمن، فيما حاول عدد من شباب القرية السيطرة على الحريق.

وتحركت قوة شرطية من قبل مركز دمياط، رفقة سيارات الإسعاف، كما تم الدفع بأربع سيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية؛ للتعامل مع الواقعة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وأشارت التحقيقات الأولية حول الواقعة إلى أن الحادث جاء نتيجة ماس كهربائي، بينما تم تقدير الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق بنحو 200 ألف جنيه.

وحرر مركز شرطة دمياط المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة المُختصة للتحقيق.