10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل فى مصنع بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حرب شبّ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في مصنع بالقرب من دائري منطقة السلام.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع مواد كيماوية بمنطقة السلام، حيث أفاد الأهالى بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالقرب من دائري السلام.

10 سيارات للإطفاء

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ 5 سيارات إطفاء مدعومة بسلم هيدروليكي، تبعتها بـ5 أخرى؛ لسرعة محاصرة النيران، ومن ثم تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

انتداب المعمل الجنائى

وفرض رجال الحماية المدنية كردونا أمنيا في المنطقة التي اندلع بها الحريق، بينما أمرت جهات التحقيق، بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وإعداد تقرير حول أسباب اندلاعه وحصر الخسائر.