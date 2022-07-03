الأحد 03 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل فى مصنع بالسلام

حريق مصنع
حريق مصنع
ads

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حرب شبّ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في مصنع بالقرب من دائري منطقة السلام. 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع مواد كيماوية بمنطقة السلام، حيث أفاد الأهالى بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالقرب من دائري السلام.

10 سيارات للإطفاء

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ 5 سيارات إطفاء مدعومة بسلم هيدروليكي، تبعتها بـ5 أخرى؛  لسرعة محاصرة النيران، ومن ثم تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

انتداب المعمل الجنائى

وفرض رجال الحماية المدنية كردونا أمنيا في المنطقة التي اندلع بها الحريق، بينما أمرت جهات التحقيق، بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وإعداد تقرير حول أسباب اندلاعه وحصر الخسائر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

الآن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالرقم القومي 2022

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن الحكيم

كنز سمير صبري المهدد بالضياع

د.أحمد الخميسى

المثقفون والإخوان فى يونيو

ماجد حبته

المنتدى الحضرى العالمى

بسنت حسن

أختاه.. اتحجبى أو موتى

د. منى حلمى

الجلوس على عرش العقول أكثر خطورة

علي سعدة

رحلة العمر

مؤمن المحمدي

رميت طوبته

محمد المعموري

لماذا يسعى العرب للاستثمار في مصر

صور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

محطة تل أبيب

المزيد

وفاة أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال

إصابة شخصين جراء عدوان إسرائيلي جديد على طرطوس

قوات الاحتلال تعتدى على جنازة مواطنة فلسطينية فى بيت أمر بالخليل واشتباكات فى باب الزاوية