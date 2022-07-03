الأحد 03 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد أذان الفجر و اليوم الأحد الرابع من ذى الحجة

مواقيت الصلاة فى
مواقيت الصلاة فى مصر
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في هذه الساعات يكثر البحث عن موعد ومواقيت الصلاة والفروض الخمس في القاهرة وباقي المحافظات في الرابع من ذي الحجة، فيحرص المسلمين على أداء الصلاة في مواعيدها في هذه الأيام المباركة، فيحاول المسلمين اغتنام الفضل والثواب في أعظم أيام الأرض، كما ورد عنها في الكثير من الأحاديث النبوية وآيات القرآن الكريم، حيث وردت في الأول آيات سورة الفجر، فقد أقسم بها الله عز وجل.

مواقيت الصلاة في القاهرة وباقي المحافظات الأحد ٣ يوليو 2022

من هناك تتصدر " مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3/7/2022" محركات البحث العالمية جوجل وتويتر لمعرفة مواعيد الصلاة في  الرابع من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفي السطور التالية، تقدم "الدستور  مواقيت الصلاة الأحد ٣ يوليو 2022 ضمن الخدمات التي تقدمها  لقرائها بكافة التحديثات.

مواقيت الصلاة في القاهرة الأحد الرابع من ذي الحجة:

موعد أذان الفجر اليوم 3:13 صباحًا. 

توقيت أذان الظهر 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:35  مساءً.

موعد أذان المغرب 7:00  مساءً.

موعد أذان العشاء 8:33 مساءً.

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية الأحد الرابع من ذي الحجة:

موعد أذان الفجر 3:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر 12:05 مساء.

موعد أذان العصر 3:43 مساءً.

موعد أذان المغرب 7:08 مساءً.

موعد أذان العشاء 8:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الأحد الرابع من ذي الحجة:

موعد أذان صلاة الفجر 3:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

موعد  أذان العصر 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب 6:57 مساءً.

موعد أذان العشاء 8:31 مساءً.       

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح الأحد الرابع من ذي الحجة:

وقت صلاة الفجر 3:23 صباحًا.

موعد أذان الظهر 12:15 مساء.

موعد أذان العصر 3:54 مساءً.

موعد أذان المغرب 7:19 مساءً.

موعد أذان العشاء 8:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط الأحد الرابع من ذي الحجة:

وقت صلاة الفجر 3:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر 12:01 مساء.

موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب 6:56 مساءً.

موعد أذان العشاء 8:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان الأحد الرابع من ذي الحجة:

وقت صلاة الفجر 4:05 صباحًا.

موعد أذان الظهر 12:29 مساء.

موعد أذان العصر 3:48 مساءً.

موعد أذان المغرب 7:16 مساءً.

موعد أذان العشاء 8:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ الأحد الرابع من ذي الحجة:

وقت صلاة الفجر 3:10 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:47 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:17  مساءً.

موعد أذان المغرب 6:43 مساءً.

موعد أذان العشاء 8:13 مساءً.

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