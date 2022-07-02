السبت 02 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى إصابة عامل بطلق نارى داخل مزرعة بصحراوى قنا

طلق ناري
طلق ناري
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طلبت النيابة العامة بقنا، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة إصابة عامل بطلق ناري، اليوم السبت، في ظروف غامضة داخل مزرعة بصحراوي قنا لسرعة كشف ملابسات القضية وتحديد المتهم وعرضه على النيابة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بإصابة حسين علي أحمد 34 عاما، مقيم أخميم سوهاج، بطلق ناري داخل مزرعة على الصحراوي بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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