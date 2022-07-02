نيافة الأنبا باخوم يلتقي بأسر وأبناء خدمة يسوع السجين

التقى صباح اليوم، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، بأسر، وأبناء خدمة يسوع السجين، وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، المرشد الروحي للخدمة.

وخلال الاجتماع، أعطى الأنبا باخوم كلمة روحية بعنوان "القيامة"، واصفًا القبر بالجانب المظلم في حياة الإنسان.

تضمن اللقاء أيضًا تأملًا من الأب يوحنا سعد بعنوان "كيفية التصالح مع الله والذات"، أعقبه كلمة من المهندس رأفت حلمي، أمين خدمة يسوع السجين، الذي تحدث حول هذه الخدمة وأنشطتها.

تلا ذلك، محاضرة مع الدكتور هاني شفيق، تناول فيها كيفية التعبير عن الذات، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية. وانتهى اللقاء بالصلاة والترانيم الختامية.

افتتاح المقر الجديد لجمعية كاريتاس مصر بسوهاج

ومن جهته قام الدكتور أيمن صادق، المدير العام لجمعية كاريتاس- مصر، بافتتاح المقر الجديد لمكتب سوهاج.

جاء ذلك بحضور السيد سامح مكرم، المدير المالي لجمعية كاريتاس- مصر، والسيد ماجد رمسيس، المدير الإداري للجمعية، والسيد الدكتور مجدي حلمي، مدير قطاع التربية الأساسية بكاريتاس- مصر، والسيد مايكل عزوز، مدير قطاع القروض بالجمعية.



وعقب مراسم الافتتاح، تحدث الدكتور أيمن صادق مع العاملين بمكتب سوهاج حول الرؤية الاستراتيجية لجمعية كاريتاس- مصر، كما ناقش معهم تحديات الفترة المقبلة.

وقام الدكتور مجدي حلمي بالاجتماع مع العاملين بقطاع "التربية الأساسية"، لمناقشة آليات تنظيم العمل في القطاع خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض المشروعات المقدمة للممولين.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل، والذي يستمر حوالي 29 يومًا خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة، أي تختلف مدته من عام لآخر.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة عن استعدادها لبدء فترة صوم الرسل من خلال تنظيم صلوات القداسات، عبر إقامة أكثر من قداس خلال اليوم لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات صوم الرسل، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال إقامة القداسات.

وشددت الكنائس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور قداسات الصوم والانصراف، عقب انتهاء قداس صوم الرسل.

وفي سياق متصل، تبدأ الأديرة القبطية الأرثوذكسية إغلاق أبوابها أمام الزوار والرحلات الكنسية، بالتزامن مع بدء الصوم، وذلك لقضائه فترة الصوم في الخلوات الروحية للرهبان، كعادتهم خلال فترات الأصوام المسيحية.

ويعتبر صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته، ويأتي صوم الرسل في أيام غير محددة تتراوح بين 15 و49 يوما تبدأ ثاني يوم حلول الروح القدس، وتنتهي يوم 5 أبيب من الشهور القبطي، والذي يحل به عيد الرسل.



وفي سياق آخر، احتفل الأقباط بعيد الخمسين أو عيد العنصرة، وهو أحد الأعياد السيدية الـ12 فى الكنيسة القبطية، ومن الطقوس البارزة هذا العيد ما يعرف بصلاة السجدة.



وأقامت الكنائس صلوات القداس الإلهي، احتفالًا بعيد العنصرة المجيد، الذي يسبق صوم الرسل، على أن تبدأ في المساء صلوات السجدة.