السبت 02 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ريكاردو سواريش يخوض مباراة الأهلى وبتروجت بالقوة الضاربة

ريكاردو سواريش
ريكاردو سواريش
ads

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة بتروجت، التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.


وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت في كأس مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول.
الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.
الهجوم: محمد شريف


ويجلس على مقاعد البدلاء كل من رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في جميع المحافظات

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

الآن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن الحكيم

كنز سمير صبري المهدد بالضياع

د.أحمد الخميسى

المثقفون والإخوان فى يونيو

ماجد حبته

المنتدى الحضرى العالمى

بسنت حسن

أختاه.. اتحجبى أو موتى

د. منى حلمى

الجلوس على عرش العقول أكثر خطورة

علي سعدة

رحلة العمر

مؤمن المحمدي

رميت طوبته

محمد المعموري

لماذا يسعى العرب للاستثمار في مصر

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

وفاة أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال

إصابة شخصين جراء عدوان إسرائيلي جديد على طرطوس

قوات الاحتلال تعتدى على جنازة مواطنة فلسطينية فى بيت أمر بالخليل واشتباكات فى باب الزاوية