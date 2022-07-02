ريكاردو سواريش يخوض مباراة الأهلى وبتروجت بالقوة الضاربة

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة بتروجت، التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.



وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت في كأس مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.