السبت 02 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة تهريب أكياس حلوى بالمخدرات بمطار القاهرة

أكياس حلوى بالمخدرات
أكياس حلوى بالمخدرات
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة، برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك البريدية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب أكياس حلوى بالمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى، برئاسة أحمد اسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناء على إخبارية مشتركة من إدارة الجمرك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى مشمول البوليصة رقم EH 028075794 Us الواردة من أمريكا والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن مأكولات وطوارئ.

وتم تكليف محمد محسن مأمور التعريفة بمعاينة وتفتيش الطرد الوارد فتبين أن بداخله 4 أكياس حلوى بوزن صافى 150 جراما يشتبه فى كونها مختلطة بمواد مخدرة.

وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، أفادت أن تلك الحلوى تحوى بداخلها خلاصة مخدر الماريجوانا.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر الضبط رقم 19 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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