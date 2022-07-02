السبت 02 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مالي تستدعي سفير إسبانيا احتجاجا على تصريحات حول تدخل محتمل لـ«الناتو»

مالي
مالي
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استدعت حكومة مالي سفير إسبانيا لديها على خلفية تصريحات لوزير الخارجية الإسباني، قال فيها إن تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا في مالي "غير مستبعد"

وأوضح وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي: «لقد استدعينا اليوم سفير إسبانيا إلى وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاجنا الشديد على هذه التصريحات».
 

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريز قد أدلى بتصريح على هامش قمة (للناتو) في مدريد، تطرّق فيه إلى تدخل لحلف شمال الأطلسي في مالي قائلا "لا نستبعد ذلك"

وقال وزير الخارجية المالي إن "هذه التصريحات غير مقبولة وغير ودية وخطيرة" لأنها تنطوي على "ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد سيّد ومستقل"

وأضاف: "طلبنا تفسيرات وتوضيح هذا الموقف للحكومة الإسبانية. نأمل وصول (التفسيرات والتوضيح) سريعا"

وتابع: "على الوزير أن يتذكّر أن انعدام الأمن حاليا واتساع رقعة الإرهاب في منطقة الساحل مرتبطان خصوصا بتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا الذي لا نزال ندفع ثمن تداعياته"
 

وفي وقت سابق، صرح مصدر عسكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسلحة الأردنية، الأربعاء، بأن إحدى دوريات قوة الانتشار السريع وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة في دولة مالي، تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي، والرقيب أحمد حابس خليف القبلان.

ونعت القوات المسلحة الأردنية، الشهيد تسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وتأتي مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية مالي في إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

حكومة مالي سفير إسبانيا تدخل حلف شمال الأطلسي مالي للناتو

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وائل لطفي

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