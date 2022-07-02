ضياء رشوان: إعلان جدول الأعمال قريبًا ونستهدف «روشتة» لعلاج المشكلات

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الجمهورية الجديدة مبنية وستبنى على أسس ثورة ٣٠ يونيو، وإن من يضطلع ببنائها ينتمون بحق لهذا الوطن، مؤكدًا أن الحوار مفتوح للجميع، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن مصر وطن يتسع للجميع. ‎

وأضاف، فى تصريحات، أن الهدف من الحوار الوطنى هو إيصال صوت كل فئة وطرف وكل تيار سياسى وكل نقابة وكل حزب وكل جمعية أهلية، مع الحرص على ألّا يتحول الحدث إلى «مكلمة»، لكن السؤال الرئيسى لن يكون فقط ما الحالة فى الاقتصاد والصحة والتعليم والسياسة وفى الثقافة والفن، فالحالة هى الوصف، وأن الكل سيصف من زاويته، لكن الأهم من الوصف والتشخيص هو «الروشتة».

وتابع: «السؤال الرئيسى للحوار الوطنى هو: (ما العمل؟)»، مضيفًا أن المصريين- سواء نخبًا أو جمهورًا- لديهم شعور بالمشكلات، لافتًا إلى أنه لا أحد يستطيع إخفاء المشكلات، وسيجرى الاعتراف بها مع توضيح حجم الإنجازات.

وقال «رشوان» إن وظيفة الحوار الوطنى هى عرض جميع الأفكار المتاحة والمباحة، لمعالجة كل القضايا السياسية والزراعية، مرورًا بالرياضية وكل شىء، لافتًا إلى أن الشخص أو الجهة، التى ستجيد وصف الدواء أو كتابة «روشتة» العلاج ستكون موجودة فى الحوار بالتأكيد.

وأضاف أن هذا الحوار سيسفر عن إما «روشتة واحدة» فى بعض القضايا، يجرى رفعها للرئيس، وإما عدد من «الروشتات» كل واحدة منها مقنعة سيجرى رفعها أيضًا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى قال إنه سيشارك شخصيًا فى المراحل النهائية للحوار، وأنه سيجرى إحالة الأمور التى تتطلب تعديلًا تشريعيًا أو سن تشريع جديد، إلى البرلمان، بغرفتيه الشيوخ والنواب، لاتخاذ الإجراء اللازم، مع وجود إجراءات تنفيذية أخرى ستتخذها الحكومة.

وذكر أنه جرى تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطنى، له وظيفة رئيسية هى إدارة وتنسيق الحوار ووضع جدول له، لافتًا إلى أن الكثير من الجهات والأفراد راغبون فى المشاركة.

وأشار إلى أن الحوار لم يبدأ بعد، وأنه سيتم وضع جدول أعمال له وإعلانه للجميع، مشيرًا إلى أن المشاركة فى الحوار مفتوحة عبر موقع الأكاديمية الوطنية للتدريب لكل من يرغب فى أن يرسل فكرة.ش