السبت 02 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة رئيس تنفيذ الأحكام فى الأقصر بنوبة قلبية مفاجئة

اللواء محمد الحسينى
اللواء محمد الحسينى رسلان
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شهدت مديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، وفاة اللواء محمد الحسينى رسلان، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن، وذلك نتيجة إصابته بنوبة قلبية خلال أداء عمله بالمديرية، وحاول رجال الإسعاف إنقاذه وإسعافه ولكنه فارق الحياة قبل الوصول للمستشفى.

وتوفى اللواء محمد الحسينى رسلان، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الأقصر، بعد شعوره بحالة من الإعياء الشديدة عقب إصابته بأزمة قلبية فارق الحياة على إثرها، حيث إنه من المقرر أن يشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى قرية "بهجزرة" التابعة لمركز نجع حمادى فى محافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من فحص الجثمان والتصريح بالدفن.

يشار إلى أن اللواء محمد الحسينى عبدالستار رسلان الهمامى، من مواليد قرية بهجزرة التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، وينتمى لقبيلة الهمامية، وتقلد عدد من المناصب فى وزارة الداخلية والتى كان آخرها رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الأقصر فى عام 2020، وهو المنصب الذى استمر فيه حتى وافته المنية اليوم.

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