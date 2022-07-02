متى يوم عرفة 2022 وموعد عيد الأضحى المبارك وإجازته الرسمية

يحتل عنوان "متى وقفة عرفة 2022؟" الصدارة على محركات البحث في الوقت الحالي لجانب عدد من العناوين الاخرى منها "موعد عيد الأضحى فلكيا 2022، موعد عيد الأضحى فلكيا 2022، عيد الأضحى فلكيا 2022، موعد عيد الأضحى فلكيا، متى عيد الأضحى فلكيا، تاريخ وقفة عرفات 2022، أول أيام عيد الأضحى فلكيا، موعد إجازة عيد الاضحى 2022، موعد صلاة عيد الاضحى 2022، موعد وقفة عرفات 2022، موعد وقفة عرفة 2022، وغيرها من العناوين البحثية التي تخص عيد الأضحى المبارك للأهمية والقدسية لهذه المناسبة.

من هنا يبحث المسلمون والمسلمات عن موعد العيد ووقفة عرفات فلكيا، بالإضافة لموعد عيد الأضحى وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022.

متى يوم عرفة 2022؟

ووفقًا لما اعلنته دار الإفتاء المصرية حينما اعلنت أن الخميس الماضي هو غرة ذي الحجة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وثلاثة وأربعين من الهجرة، وأن يومَ الجمعة الموافق 8 من شهر يوليو لعام ألفينِ واثنين وعشرين ميلاديًّا هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ السبت الموافقَ التاسع من شهر يوليو لعام ألفينِ واثنين وعشرين ميلاديًّا هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك أي ان "وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـــًا يوم الجمعـــــة 8/7/2022م".

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيـــًا يوم السبت 9/7/2022م فهو يوافق العاشر من ذي الحجة.

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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

ويكثر البحث حاليًا من قبل ملايين المسلمين عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022، والتى ستكون عقب فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، على أن يتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهناك شريحة كبيرة من موظفي القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال عن موعد الاجازة الرسمية المدفوعة للموظفين

موعد إجازة ع يد الأضحى 2022

الجمعة 8 يوليو وهو الموافق وقفة عرفة - الثلاثاء 12 يوليو، للقطاع الحكومي حيث قدرت لهم الأجازة بخمسة أيام.

أما القطاع الخاص فالإجازة ثلاث أيام فقط يوم عرفة واليوم الأول والثاني فقط من العيد.

كيفية أداة صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر

يصلى عيد الأضحى 2022 صباح 10 من شهر ذى الحجة.

صلاة عيد الأضحى ركعتان ينوي بها صلاة العيد ثم يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات.

ثم تصلى الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات.

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