ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم بالطريق السياحى بالهرم

أصيب 15 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بسيارة أخرى ملاكى، بالطريق السياحى اتجاه المنيب.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق السياحى بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بسيارة ملاكي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "ربيع خ، 40 سنة ، محمد ح، 28 سنة ، حمادة أ، 36 سنة ، وائل أ، 22 سنة ، أحمد م،40 سنة ، ميرفت أ، 40 سنة ، حنين ح، 15 سنة ، مودة ح، 6 سنوات، شروق ح، 17 سنة ، يوسف ح، 16 سنة ، صبرى ع، 58 سنة ، كمال الدين ع،31 سنة ، نوال ص، 22 سنة ، محمد س، 31 سنة ، خلود ح، 23 سنة".

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، ورفع آثار الحادث، ويجري رجال المباحث التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.