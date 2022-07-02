السجن المؤبد لإيرانى وتغريمه 200 ألف جنيه لإتجاره فى المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى ومحمد عبدالواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى بالسجن المؤبد لايرانى الجنسية وتغريمه 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1649 لسنة 2022 جنايات قسم العبور والمقيدة برقم 707 لسنة 2022 کلي جنوب بنها ان المتهم “باسم .ع.ك “- 41 سنة- مهندس مقيم الحي الثاني- قسم العبور- إيراني الجنسية أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الأمفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدرا "المورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تعود أحداث القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ضبط شخص يحمل الجنسية الإيرانية عثر بحوزته على قالب أسطواني من جوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وقدره 5400 ألف جنيه، وحقيبة جلدية تحوي خمسة قوالب أسطوانية أخرى لذات الجوهر وميزانين حساسين.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاله والميزانين لتجزئة المواد المخدرة.