السبت 02 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره فى الهيروين بشبرا الخيمة

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى ومحمد عبدالواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين وحيازة سلاح نارى وذخائر.

 

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 10428 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1017 لسنة 2022 كلى جنوب بنها أن المتهم "بلال.ج.ع.ح"- 23 سنة- عاطل- أرض نوبار- قسم أول شبرا الخيمة- القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" وأحرز ذخائر "طلقتين"، مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حمله.

 

تعود أحداث القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" وبتفتيشه عثر على طلقتين من ذات العيار وعدد 146 لفافة ورقية تحوي جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وقدره 600 جنيه وهاتف محمول.

 

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته المجرمة.

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وائل لطفي

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