السبت 02 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استخراج الوثائق المميكنة فورا بأماكن التسوق بالمولات التجارية

جريدة الدستور
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افتتح قطاع الأحوال المدنية، العديد من المواقع النموذجية، المزودة بأحدث التكنولوجيا وسبل الراحة للمواطنين، بأماكن التسوق بالمولات التجارية والمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم أفضل خدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وجاءت أبرز المقرات التي تم افتتاحها:

- مقر القطاع في العباسية مركز مخصص لاستخراج القيود العائلية بشكل فوري

- أبراج العباسية لخدمات المصريين مواليد الخارج

- محطة مصر برمسيس

- مدينتي

- بمول أكتوبر فيستيفال

- مول هابي دولفن بـ6 أكتوبر

- مول سوديك بالشيخ زايد

- مول العابد بالقليوبية

- مول سفن ستارز بالسادات بالمنوفية

- مول جرين بلازا بسموحه بالاسكندرية

- مول سينزو بالغردقة

- مول الندى بالمنيا الجديدة

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