المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيًا لـ120 شابًا وفتاة بالإسكندرية

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، حفل زفاف جماعي لـ120 شابًا وفتاة بمجمع ساحات بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، بحضور وزير الشباب والرياضة وقائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

وألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الحفل يأتي إيمانًا من القوات المسلحة بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري العظيم.

تضمن الحفل تقديم الموسيقات العسكرية عددًا من العروض التي تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة، كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين، وتم توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لتعينهم على بدء حياتهم الجديدة، كما تضمنت الفعاليات تنظيم جولة بحرية بالميناء الشرقي وجولة بقلعة قايتباي الأثرية.

وأعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدني والمساهمة في تخفيف العبء عن الشباب المقبل على الزواج.