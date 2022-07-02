السبت 02 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيًا لـ120 شابًا وفتاة بالإسكندرية

حفل زفاف جماعي لـ120
حفل زفاف جماعي لـ120 شاب وفتاة بالإسكندرية
ads

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، حفل زفاف جماعي لـ120 شابًا وفتاة بمجمع ساحات بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، بحضور وزير الشباب والرياضة وقائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

وألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الحفل يأتي إيمانًا من القوات المسلحة بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري العظيم.

تضمن الحفل تقديم الموسيقات العسكرية عددًا من العروض التي تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة، كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين، وتم توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لتعينهم على بدء حياتهم الجديدة، كما تضمنت الفعاليات تنظيم جولة بحرية بالميناء الشرقي وجولة بقلعة قايتباي الأثرية.

وأعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدني والمساهمة في تخفيف العبء عن الشباب المقبل على الزواج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول فى مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2023

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيًا لـ120 شابًا وفتاة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أختاه.. اتحجبى أو موتى

د. منى حلمى

الجلوس على عرش العقول أكثر خطورة

علي سعدة

رحلة العمر

مؤمن المحمدي

رميت طوبته

محمد المعموري

لماذا يسعى العرب للاستثمار في مصر

ماجد حبته

ستار حديدى جديد!

د.كريمة الحفناوى

العنف فى عالم العمل وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية

سارة شريف

عندما نذكر بينيت

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

وفاة أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال

إصابة شخصين جراء عدوان إسرائيلي جديد على طرطوس

قوات الاحتلال تعتدى على جنازة مواطنة فلسطينية فى بيت أمر بالخليل واشتباكات فى باب الزاوية