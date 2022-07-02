السبت 02 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد تنزانى لعدد من محطات تحلية ومعالجة المياه

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد تنزانى
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نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من دولة تنزانيا إلى محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف الحمام بمشروع الدلتا الجديدة، فى إطار حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.

واستمع أعضاء الوفد لشرح مفصل عن آلية العمل بالمحطات لمختلف مراحل عملية التحلية والمعالجة للمياه والتى تتم وفقاً لأحدث الأساليب المتطورة فى ذلك المجال، كما تفقد الوفد عدد من أنظمة التشغيل والمراقبة والتحكم وعدد من المرافق بمحطات التحلية والمعالجة للمياه.

وأعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة مما أتاح الفرصة للإطلاع على أحدث أنظمة التشغيل والتحكم بمحطات تحلية ومعالجة المياه بما يسهم فى تعظيم الإستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، كما أشادوا بما لمسوه من مستوى راقى فى إتباع أحدث النظم والأساليب ذات مواصفات الجودة العالمية فى ذلك التخصص مما يظهر حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنمية مواردها المائية.

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وائل لطفي

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