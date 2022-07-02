السبت 02 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية مع الجانب الأمريكي للتعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين، دورة تدريبية مشتركة مع الجانب الأمريكى فى مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية والصاعقة والمظلات وعناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. 

تضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة والتدريب على طرق مكافحتها باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت، وكذا التدريب على الإسعافات الأولية لمصابي العبوات الناسفة والإخلاء الطبي الجوي.

واختتمت الدورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب والذي عكس مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مستوى راقي يمكنها من تنفيذ كل المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

تأتي الدورة في إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في العديد من المجالات العسكرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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