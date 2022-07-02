السبت 02 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة ترويج وتصنيع المخدرات فى مدينة نصر

حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس أخطر تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تصنيع وترويج المواد المخدرة.

كان ضباط مكافحة المخدرات قد تمكنوا من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بنطاق محافظة القاهرة تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وإعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر بأكثر من 1,5 مليون جنيه.

بتطوير مناقشة المتهمين اعترف أحدهما بامتلاكه مخزنا للمواد الكيميائية ومصنعا لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط الحارس، وبالتفتيش عُثر بداخله على (115 كيلوجراما لمواد وعقاقير مؤثرة ومخدرة - 15 ألف قرص مخدر- كمية كبيرة من المواد الكيميائية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ولإعادة تدوير المواد المخدرة - أدوات التصنيع).

وبمواجهة حارس العقار أقر بأن المخزن مملوك لأحد المتهمَين وقيامه بحراسته نظير مقابل مادى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12,000,000 مليون جنيه) فتم حبس المتهمين.

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وائل لطفي

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