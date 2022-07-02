تجديد حبس شقيقين ضبط بحوزتهما مخدرات فى البساتين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس عاطل وشقيقه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما وملك الآخر" وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلوجرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.