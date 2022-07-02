مع بداية العشر أيام الأوائل من ذي الحجة 1443 واقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2022 في مصر والدول العربية، فبعد أن أعلنت دار الإفتاءِ المصريةُ أن الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو غرة شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وفي ذات السياق أصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قرارها رقم (158 / هـ) الذي تضمن أن يوم غد الخميس الموافق للثلاثين من شهر يونية 2022، هو غرة شهر ذي الحجة على أن يكون عيد الأضحى المبارك 9 يوليو الجاري.

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2022

مع ثالث أيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443، اليوم السبت الثاني من يوليو ، يتبقى 6 أيام على العيد الكبير 2022.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022

وخلال هذه الأيام زادت معدلات البحث عن رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 بالتزامن مع بدء العشر من ذي الحجة 1443 لعام؛ لتبادل التهنئة والمباركات بقدوم العيد الكبير 2022.

بكل عطر الزهور وبكل أصوات الطيور ومع تلبيات الحجاج.. كل عام وأنت بخير. جَعل الله فجر يوم عرفة لكم نور وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفران وجعل لك دعوة لا ترد، ووهبك رزق لا يُعد، وفتح لك باب في الجنة لا يُسد. مع إحرام المُحرمين وتلبية الملبين وثبات المتقين وتضرع العاكفين ودموع الواقفين، وهدى المضحين، وعزة المخلصين، ومغفرة رب رحيم.. أهنيك بـ عيد الأضحى العظيم.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 للأصدقاء والأقارب

أولًا: ها هو العيد السعيد جاء يحمل البشرى وينثر الرَّخاء داعياً إلى المحبة والإخاء وجميل اللقاء بين الأحباء والأهل والأصدقاء فكل عام وأنتم بخير، لعل العيد يجمعنا في أطيب لقاء.

ثانياً: للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

ثالثًا: كل عام وأنتم بألف خير. عيد أضحى سعيد على الجميع.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 مكتوبة