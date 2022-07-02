أصيبت بمزق فى العضلة الخلفية.. معلومات عن البطلة بسنت حميدة

احتفاء شديد عقب تصدر اللاعبة بسنت حميدة محركات البحث، بعد أن نجحت في تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد 11 ثانية فقط.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن البطلة بسنت حميدة.

- اسمها بالكامل بسنت محمد عوض عبد السلام حميدة.

- وُلدت بسنت حميدة في 28 سبتمبر 1996.

- فازت بسنت حميدة بميداليتين في دورة الألعاب الأفريقية 2019.

- تحرص بسنت على تحمل الأرقام القياسية لبلدها في سباقي 100 و200 متر.

- حققت بسنت حميدة أول تجربة دولية لها عام 2013 في بطولة الشباب العربية بالقاهرة، حيث سجلت 12.26 نقطة.

- فازت بسنت حميدة بالميدالية الفضية في سباق 100 متر، والميدالية الذهبية في سباق 200 متر بزمن 24.71 ثانية.

- فازت بسنت حميدة بالبطولة العربية للناشئات بالقاهرة في سباق 100 متر في زمن قدره 12.13 ثانية.

- حصلت بسنت حميدة على الميدالية الفضية في سباق 200 متر بزمن 25.21 ثانية.

- تعرضت بسنت حميدة للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية قبل أيام قليلة من مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية 2020.

- حصلت بسنت حميدة على المركز السادس في البطولة الإفريقية في أديس أبابا في عام 2015 في 12.50.

- وصلت بسنت حميدة إلى نصف نهائي بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019، واحتلت المركز 14 في نصف نهائي بزمن 22:92.

وكانت مشاعر الفرحة الشديدة سيطرت على المواطنين عقب دخول البطلة بسنت حميدة في نوبة من البكاء والصراخ بعد تحقيق الإنجاز التاريخي لها في دورة ألعاب البحر المتوسط، حيث إنها حرصت على الاحتفال مع الجمهور الجزائري الذي بدوره أيضًا حرص على الهتاف باسم مصر في هذه البطولة.