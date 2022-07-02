طبيب تغذية يوجه نصائح للمواطنين قبل موجة الحر غدًا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأحد سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أنه سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما سيشهد الطقس الأحد ارتفاعًا في الرطوبة وليس في الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدًا الأحد، سيشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة نهارًا الأمر الذي يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات.

وقال الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، إنه يجب على المواطنين مقاومة الرطوبة بطرق عديدة، إن من ضمن أفضل الأساليب لمواجهة الرطوبة، إن الاستحمام بالماء البارد، وشرب كميات كبيرة من المياه طول اليوم يخفف من الرطوبة، مضيفًا إلى أهمية تناول السلطة الخضراء، وتناول أطعمة غنية بالماء كالبطيخ، والبرتقال.

وأضاف «صلاح» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه ضمن الأساليب أيضًا استخدام الأجهزة المناسبة لطرد الرطوبة، وفتح النوافذ للتهوية وترك الفرش والأغطية في الشمس، وارتداء ملابس قطنية لامتصاص العرق، ووضع فوط أسفل رأس الأطفال أثناء النوم، وأيضًا أثناء الرضاعة لامتصاص العرق.

كما نصح «صلاح» بضرورة تغيير الملابس يوميًا وتجنب ارتداء طبقات عديدة من الملابس وخصوصًا ذات الألياف الصناعية لعدم الشعور بالضيق، مؤكدًا ضرورة ارتداء ملابس فاتحة اللون (اللون الأبيض، أزرق سماوي، بني نحاسي، أصفر باهت، وردي باستيل، رمادي فاتح، برتقالي فاقع، والأخضر).

ووجه «صلاح» نصائح للمواطنين تساعدهم على مقاومة الرطوبة، وأبرزها تناول مشروبات باردة للحفاظ على درجة حرارة الجسم والشعور الدائم بحالة من الانتعاش، كما نصح باستخدام فوط قطنية أو قطعة من القماش تحت الرضيع لامتصاص العرق وتغيرها بشكل مستمر.

ووجه «صلاح» بضرورة استبدال الملابس الداخلية يوميًا أو عند التعرق لتجنب تجمع الميكروبات والبكتريا الضارة، كما نصح بتجنب تناول المشروبات الساخنة للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

أما عن درجات الحرارة غدًا الأحد ستكون كالتالي: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.