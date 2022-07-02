السبت 02 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة»: علينا الاستفادة من نتائج المؤتمرات المتعاقبة للبناء عليها خلال مؤتمر التنوع البيولوجى القادم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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◄ ياسمين فؤاد: نتطلع لتعاون مثمر مع الجانب البريطانى فيما يخص مبادرة الزراعة والتكيف

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باللورد البريطانى جولد سميث، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذى يعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة، لبحث عدد من الموضوعات البيئية المختلفة والاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف ٢٧ للتغيرات المناخية COP27 الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة البيئة ضرورة العمل خلال مؤتمر المناخ القادم على دفع المسار التفاوضي إلى الأمام ، مع البناء على النجاح الذي تحقق  خلال مؤتمر جلاسكو، مشيرةً إلى التطلع للحصول على دعم  البلدان  فى المبادرات المختلفة.

كما أوضحت الوزيرة أنه لابد من العمل على الاستفادة من نتائج مؤتمر جلاسكو ومؤتمر شرم الشيخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات والعمل على جمع كل النتائج والاستثمار فيها والاستفادة منها فى مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP15 الذى يعقد ديسمبر القادم بمونتريال، للمساهمة في استكمال خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020 التي أسهمت مصر فى إعدادها خلال مؤتمر التنوع البيولوجى COP14، والعمل على  تقديم عملية شاملة لصون الموارد الطبيعية للعالم في ظل مناخ يتغير.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلع  مصر للحصول على دعم المملكة المتحدة فى المبادرة الخاصة بالزراعة التى سيتم إطلاقها فى مؤتمر المناخ القادم، موضحةً أنه ستتم مناقشة تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة على الزراعة فى اليوم المخصص للزراعة والتكيف الذى سيتم تنفيذه خلال مؤتمر المناخ القادم وسيتضمن هذا اليوم مناقشة الجزء الخاص بالغابات.

وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018  لربط موضوعات التغيرات المناخية بالتنوع البيولوجي والتصحر، وإلى أنه سيتم تخصيص يوم للطبيعة والتنوع البيولوجي خلال مؤتمر المناخ القادم، لمناقشة الموضوعات الخاصة بتأثيرات التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي.

ومن جانبه، أكد اللورد البريطاني جولد سميث أهمية البناء على مؤتمر جلاسكو والعمل على تنفيذ الوعود والتعهدات، مشيرةً إلى أهمية استكمال ما تم خلال مؤتمر جلاسكو فيما يخص الغابات، حيث يعتبر إعلان الغابات من أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو وهو بمثابة  تعهد محوري لإنقاذ واستعادة الغابات.

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وائل لطفي

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