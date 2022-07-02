السبت 02 يوليو 2022
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paper الدستور الورقي
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

الجندى المعروف.. أسرار فى حياة رأفت الهجان

رأفت الهجان
رأفت الهجان
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رفعت الجمال، رأفت الهجان، جاك بيتون، جميعها أسماء لشخص واحد حفر اسمه في سجلات الوطنية المصرية، فالأول كان اسمه الحقيقي والثاني كان الحركي، فيما كان الثالث هو اسمه المقيد فى السجلات الإسرائيلية.

وبالتزامن مع ذكرى ميلاد رفعت الجمال أعادت «الدستور» اكتشاف بعض جوانب حياته  الذي تنقل خلالها بين دمياط والقاهرة إسرائيل وعدة دول أخرى بعدما التحق بمدرسة التجارة، وأتقن الإنجليزية والفرنسية، وتخرج في عام 1946، وتنقل بين وظائف مختلفة، وسافر لأكثر من مكان.

لم يكن رفعت الجمال الذي جندته المخابرات المصرية للعمل لصالحها فى إسرائيل عام 1956 مجرد حكاية، لا سيما أنه مد مصر بالكثير من المعلومات الحساسة طوال فترة تجنيده، حيث أمد مصر بموعد الحرب الإسرائيلية على مصر فى يونيو عام 1967 ، كذلك أمد المخابرات المصرية بأدق التفاصيل عن خط بارليف الإسرائيلي، قبيل حرب 1973، وأسس شركة سياحية داخل إسرائيل اسمها "سى تورز"، ولم يستطع أن يكشفه أحد، رحلته كانت طويلة، وتوفي الجمال بعد معاناته من مرض سرطان الرئة عام ١٩٨٢ فى مدينة دارمشتات القريبة من فرانكفورت بألمانيا ودُفن فيها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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