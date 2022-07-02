معاينة جثة مسن عثر عليها متحللة داخل مسكنه بمدينة نصر

انتقل فريق نيابة مدينة نصر البوم السبت، لمعاينة جثة مسن عثر عليها متحللة داخل شقته.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لذكر في العقد السابع من عمره ويرتدي كامل ملابسه وتعذر المناظرة نظرا لتعفن الجثة فتم نقلها إلى الطب الشرعي.

كانت النيابة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وتبين العثور على جثة متحللة لشخص يحمل جنسية عربية داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتتابع قوات الأمن الاستماع للشهود للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحرر المحضر اللازم.