موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت 2-7-2022

يبحث المسلمون في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد أذان الفجر اليوم السبت 2-7-2022 ومواقيت الصلاة في هذا اليوم.

ويبحث المسلمون عن موعد أذان الفجر ووقت الإمساك لمعرفة وقت الصوم في ثالث أيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443 /2022، حيث ورد عن عبدالله بن العباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء».

مواقيت الصلاة فى ثالث أيام ذى الحجة 1443.. موعد أذان الفجر اليوم السبت 2-7-2022

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 02 يوليو 2022 الموافق هجريا 3 ذو الحجة 1443 في القاهرة

وقت الإمساك : 03:02 ص

موعد أذان الفجر : 3:12 ص

موعد أذان الظهر : 11:59 ص

موعد أذان العصر : 3:35 م

موعد أذان المغرب : 7:00 م

موعد أذان العشاء : 8:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 02 يوليو 2022 الموافق هجريا 3 ذو الحجة 1443 في الإسكندرية

وقت الإمساك : 03:02 ص

موعد أذان الفجر : 3:12 ص

موعد أذان الظهر : 12:04 م

موعد أذان العصر : 3:43 م

موعد أذان المغرب : 7:08 م

موعد أذان العشاء : 8:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط

مواقيت الصلاة اليوم السبت 02 يوليو 2022 الموافق هجريا 3 ذو الحجة 1443 في أسيوط

وقت الإمساك : 03:14 ص

موعد أذان الفجر : 3:24 ص

موعد أذان الظهر : 11:59 ص

موعد أذان العصر : 3:28 م

موعد أذان المغرب : 6:54 م

موعد أذان العشاء : 8:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 02 يوليو 2022 الموافق هجريا 3 ذو الحجة 1443 في المنصورة

وقت الإمساك : 02:57 ص

موعد أذان الفجر : 3:07 ص

موعد أذان الظهر : 11:59 ص

موعد أذان العصر : 3:37 م

موعد أذان المغرب : 7:02 م

موعد أذان العشاء : 8:37 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 02 يوليو 2022 الموافق هجريا 3 ذو الحجة 1443 في الإسماعيلية

وقت الإمساك : 02:56 ص

موعد أذان الفجر : 3:06 ص

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:32 م

موعد أذان المغرب : 6:58 م

موعد أذان العشاء : 8:31 م