السبت 02 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 2 /7 /2022 و حالة الطقس فى المحافظات

درجات الحرارة
درجات الحرارة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد اليوم السبت 2 يوليو 2022 حالة الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتشهد البلاد ارتفاع درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

 

درجات الحرارة العظمى والصغرى.. حالة الطقس اليوم السبت 2 يوليو 2022


وترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.


أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

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بيان درجات الحرارة اليوم السبت 2-7-2022 على محافظات ومدن مصر

 

وفيما يلى بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

 

درجات الحرارة في القاهرة اليوم السبت

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم السبت

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3524
الإسكندرية3023
وادي النطرون3523
طنطا3424
شبين الكوم3524
دمنهور3423
بلطيم3023
مرسى مطروح2924
السلوم3023
سيوة3624
بورسعيد3124
دمياط3123
الزقازيق3424
المنصورة3524
الإسماعيلية3624
السويس3523
العريش3122
رفح3121
رأس سدر3824
نخل3617
نويبع3524
طابا3221
سانت كاترين3117
الطور3824
شرم الشيخ3728
الغردقة3827
مرسى علم3927
الفيوم3625
بني سويف3624
المنيا3724
أسيوط3724
سوهاج3825
قنا3826
الأقصر3927
أسوان4027
إدفو4027
أبوسمبل4027
الوادى الجديد3923
شلاتين3926
أبورماد3725
حلايب3529
رأس حدربة3327
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