درجات الحرارة اليوم السبت 2 /7 /2022 و حالة الطقس فى المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد اليوم السبت 2 يوليو 2022 حالة الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتشهد البلاد ارتفاع درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى.. حالة الطقس اليوم السبت 2 يوليو 2022



وترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.



أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.







بيان درجات الحرارة اليوم السبت 2-7-2022 على محافظات ومدن مصر

وفيما يلى بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة في القاهرة اليوم السبت

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم السبت