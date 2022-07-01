الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض مقتل شاب بسلاح نارى فى السلام

الامن
الامن
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يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لكشف غموض مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بمدينة السلام.

البداية عندما تلقى  قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بطلق ناري في الصدر، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وجود كل متعلقاته الشخصية، وجار تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الواقعة وضبط الجاني.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وائل لطفي

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