مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى المحلة

نقلت سيارة إسعاف جثة طفل يبلغ من العمر 14 عاما إلى مشرحة مستشفى المحلة العام عقب مصرعه أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة طفل على شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري.

انتقل مأمور القسم وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لطفل يدعى "عمر.م"14 سنة، ودهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري من مكان غير مخصص للعبور، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام وأخطرت النيابة العامة.