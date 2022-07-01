الجمعة 01 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى المحلة

جثة
جثة
ads

نقلت سيارة إسعاف جثة طفل يبلغ من العمر 14 عاما إلى مشرحة مستشفى المحلة العام عقب مصرعه أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة طفل على شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري.

انتقل مأمور القسم وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لطفل يدعى "عمر.م"14 سنة، ودهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري من مكان غير مخصص للعبور، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام وأخطرت النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

القبض على قاتل والدته بسكين فى كفر شكر

متاح.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم للصنايع والتجارى والزراعى والفندقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

لماذا يسعى العرب للاستثمار في مصر

ماجد حبته

ستار حديدى جديد!

د.كريمة الحفناوى

العنف فى عالم العمل وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية

سارة شريف

عندما نذكر بينيت

صفاء النجار

ليست عاصية

حسين دعسة

حل الحكومة الإسرائيلية.. وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة المعركة الانتخابية المقبلة فى إسرائيل

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟