رفع آثار حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية فى البحيرة

دفعت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة بأوناش المرور لرفع آثار حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بمركز رشيد والذي أسفر عن مصرع شخص وأصيب 3 آخرين في الحادث.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بمركز رشيد .

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية "موتوسيكل" بمنطقة الموازنة برشيد وأسفر الحادث عن مصرع "فارس .م ا" 16 سنة طالب ومقيم رشيد" وإصابة كلا من: "محمد س.ا 15 سنة طالب وطه ج.ش 15 سنة وحسام ع.ا "17 سنة طالب ومقيم رشيد بكسور وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد وكذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.