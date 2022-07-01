الجمعة 01 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية فى البحيرة

اسعاف
اسعاف
ads

دفعت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة بأوناش المرور لرفع آثار حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بمركز رشيد والذي أسفر عن مصرع شخص وأصيب 3 آخرين في الحادث.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بمركز رشيد .

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية "موتوسيكل" بمنطقة الموازنة برشيد وأسفر الحادث عن مصرع "فارس  .م ا" 16 سنة طالب ومقيم رشيد" وإصابة كلا من: "محمد س.ا 15 سنة  طالب وطه ج.ش 15 سنة  وحسام ع.ا "17 سنة  طالب ومقيم رشيد بكسور وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد وكذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

القبض على قاتل والدته بسكين فى كفر شكر

متاح.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم للصنايع والتجارى والزراعى والفندقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

لماذا يسعى العرب للاستثمار في مصر

ماجد حبته

ستار حديدى جديد!

د.كريمة الحفناوى

العنف فى عالم العمل وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية

سارة شريف

عندما نذكر بينيت

صفاء النجار

ليست عاصية

حسين دعسة

حل الحكومة الإسرائيلية.. وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة المعركة الانتخابية المقبلة فى إسرائيل

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟