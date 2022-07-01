الجمعة 01 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلتين وإصابة والديهما إثر انهيار سور منزل بالسيدة زينب

انهيار سور منزل
انهيار سور منزل
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لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، بينما أصيب شقيقهما والأب والأم، إثر انهيار سور على منزلهم بمنطقة السيدة زينب. 

البداية عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بسقوط جزء من عقار على أسرة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين انهيار سور على منزل أسرة بأكملها.

جرى رفع الأنقاض واستخراج جثتي مريم مصطفى، عامين، وشقيقتها «ريتا»  في الصف الرابع الابتدائي، وجرى إنقاذ شقيقهما الأكبر ووالديهم مصابين بإصابات بالغة، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيرة العام للعلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وائل لطفي

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