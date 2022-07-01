الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: «لولا خطتنا لتطوير الطرق لأصيبت القاهرة بالشلل الكامل»

جريدة الدستور
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خطة تطوير الطرق فى القاهرة منعت إصابتها بالشلل المروري، قائلا: "لو مكناش عملنا الكلام ده خلال الـ 4- 5 سنوات اللى فاتوا كانت القاهرة أصيبت بالشلل الكامل، وحجم العمل اللى اتعمل فى هذا المجال غير مسبوق وبتكلفة كبيرة جدا جدا ولكن فى النهاية النتائج فى الحركة، قلة التلوث، وتوفير وقت الناس وتوفير الوقود والتيسير على الحركة بقت ضخمة جدا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: "لما خلصنا القاهرة الجديدة ثم المحاور الرابطة ثم غرب القاهرة والدائرى مثل الميثاق وسميرة موسى وعمر سليمان والكلام ده كله، دخلنا فى اتجاه الجنوب، الجنوب زحمة". متابعا: "الجنوب زحمة، مهم نقول إن المقطم فيه كتلة سكانية كبيرة، الكتلة كانت بتتحرك إزاي، فيه فرق بين التحرك ببطء شديد أو التحرك بانسيابية". 

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وائل لطفي

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