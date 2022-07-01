«خلاف على شقة».. تفاصيل مقتل أم على يد نجلها بالقليوبية

استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث في واقعة مقتل أم على يد نجلها بكفر شكر في محافظة القليوبية لكشف ملابسات الحادث ودوافع القتل وصرحت بدفن الجثة بعد صدور تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها.

وتبين من تحريات المباحث الأولية أن المتهم سيئ السمعة ويقيم مع جدته لأبيه، كما تبين أنه دائم الاعتداء على والدته بالضرب من أجل الحصول على المال، وأضافت التحريات أن المتهم كان يسعى للاستيلاء على شقة ملك المجني عليها مما أثار خلافًا بينهما تطور إلى مشادة قام على إثرها بتوجيه عدة طعنات لها في أنحاء متفرقة من الجسد مما أودى بحياتها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ يفيد بقيام عاطل بقتل والدته باستخدام "سكين" بمنطقة برقطا دائرة المركز.

وجرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية وتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر ومعاونة النقباء حسام نبيل ومحمد عادل وأحمد علام.

وتبين من المعاينة والفحص وفاة "عزة. ع. أ"، ربة منزل، 47 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، على يد نجلها "محمود. ص .س"، 22 سنة، بسبب عدم قيام المجنى عليها بمساعدته فى مصروفات الزواج.