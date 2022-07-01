«غيبوبة سكر مفاجئة» سبب سقوط مسن من الطابق التاسع بالإسكندرية

كشفت التحريات الأولية في واقعة مصرع مسن سقط اليوم الجمعة، من الطابق التاسع من أعلى فندق شرق الإسكندرية عن سبب الحادث.

وتوصلت التحريات إلى أن المسن سقط من الطابق التاسع عقب اختلال توازنه بسبب إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة.

كان قسم شرطة سيدى جابر بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق التاسع بفندق بمنطقة كليوباترا التابعة لدائرة القسم على سيارة مما أدى إلى وفاته فى الحال بمحل الواقعة.

وعلى انتقل مأمور وضباط قسم سيدى جابر ترافقهم سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من المعاينة الأولية، سقوط شخص فى العقد السادس من عمره مقيم محافظة القاهرة من الطابق التاسع بالفندق على سيارة كانت تقف أسفل الفندق متوفى وسماع أقوال العاملين بالفندق وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وتحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.