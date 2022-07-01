«ثقافة البحر الأحمر» تحتفى بذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومن خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم، حفل فنى ببيت ثقافة القصير بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو، وذلك بحضور اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية وأهالى وطلاب مدينة القصير.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى، أعقبه قرآن كريم للطالب احمد هشام، تلاه أمسية شعرية للطالبة آلاء ياسر وقصيدة حبيبتى يامصر، الطفلة جميلة ياسر، ثم قدمت فرقة القصير للفنون التلقائية الأغانى التراثية "اهلا وسهلا للفنان رمضان عوض، أغنية البحر الأحمر للفنان منصور جمعة، يابحر رايح رايح للفنان فوزى سيد، وأغنية حبيبتى يا مصر للفنان خالد مهلل، والكف والموال والرقصات التراثية ورقصة التربالة بالسيوف" وفى نهاية الحفل تفقد رئيس المدينة بيت الثقافة والمكتبة العامة ومعرض فنون تشكيلية نتاج الورش المقامة لطلاب المدارس ورواد بيت ثقافة القصير .

فى سياق متصل؛ أعد قصر ثقافة الغردقة احتفالية فنية وثقافية بدأت بمحاضرة بعنوان "ثورة ٣٠ يونيو إرادة شعب" وتحدثت سحر عثمان أن ثورة ٣٠ يونيو تعتبر طوق النجاة لإنقاذ البلاد من حكم الإخوان والقضاء على عدد من قياداته والتي جاءت لتصحيح المسار وبناء الوطن لاسترداد مصر الحرة، واستعادة الأمن وبناء الاقتصاد والقضاء علي الإرهاب، والحفاظ على استقرار وأمن وسلامة البلاد، وحماية مصر من مخططات قوي الاخوان بشجاعة أبناءها من رجال الجيش والشرطة والشعب، وتحدثت أيضا عن أهمية استعادة الدور الريادي لمصر في افريقيا ووضع خطة لإصلاح اقتصادي واجتماعي ومنها خطة استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، كما تضمنت الاحتفالية إلقاء شعري لكلا من الموهبة جنا هيثم وقصيدة بعنوان "شهداء"، ادم اسماعيل وقصيدة "نفسي ابقي ضابط"، إلى جانب عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبدالرازق عبدالعال وقدمت رقصات "النوبي الرفيحي، الصيادين، الحنة، أغنية تراثية هلت ليالي، بجانب فقرة فنية لأطفال رواد قصر ثقافة الغردقة.

كما بث قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "دور الشباب فى النهوض بالاقتصاد الوطنى" وتحدث الشيخ درناوى فرج على فرج إمام وخطيب ومدرس أول بادارة أوقاف حلايب، قائلا الشباب ركائز أى أمة وأساس الانتماء والتطور كما أنهم بناة مجدها وحضارتها وحماتها وخط الدفاع الأول والأخير .