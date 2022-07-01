الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب غرق بمياه النيل جنوب أسيوط

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بدفن جثة شاب بعد انتشاله من مياه النيل بموقع مرسي العبارة النهرية بمجريس مركز صدفا جنوب محافظة أسيوط بعد مرور رأسبوعين على واقعة غرقه.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع المسطحات النهرية والأجهزة الأمنية المختصة بمحافظة أسيوط، في العثور على جثمان شاب لقي مصرعه غرقاً في النيل بموقع مرسي العبارة النهرية بمجريس مركز صدفا جنوب محافظة أسيوط.

وتلقي اللواء دكتور عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب لقي مصرعه غرقاً في مرسي العبارة النهرية بمجريس على النيل.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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