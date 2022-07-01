الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث
حادث
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لقي طالب مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بمحافظة البحيرة تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رشيد العام.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل بمنطقة الموازنة برشيد ووجود متوفى ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وفاة "فارس محمد السيد اللبان 16 سنة طالب ومقيم رشيد" وإصابة كل من: "محمد سعد الهرش 15 سنة  طالب وطه جمعة شراكى 15 سنة  وحسام عبد المنعم المنشاوي 17 سنة  طالب ومقيم رشيد بكسور وكدمات متفرقة بالجسم".

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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