النيابة تكلف المباحث بكشف ملابسات العثور على جثة فى مدينة نصر

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية لسرعة كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص متحللة داخل شقته بمدينة نصر لبيان سبب الوفاة وأمرت بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

ويكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص متحللة داخل شقته بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة سيدة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص في العقد السابع، ونقلته سيارة إسعاف للمشرحة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات بالواقعة.