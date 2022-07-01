التحفظ على 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر فى القاهرة

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على 2500 علبة سجائر مختلفة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وبدون مستندات تدل على مصدرها وكمية من السلع الغذائية تنفيذا لقرار النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط مالك محل سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وذلك لحيازته كميات من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عثر بداخل المحل المشار إليه على 2500 علبة سجائر مختلفة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وأقر المتهم بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.