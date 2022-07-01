الجمعة 01 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر فى القاهرة

سجائر
سجائر
ads

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على 2500 علبة سجائر مختلفة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وبدون مستندات تدل على مصدرها وكمية من السلع الغذائية تنفيذا لقرار النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط مالك محل سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وذلك لحيازته كميات من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عثر بداخل المحل المشار إليه على 2500 علبة سجائر مختلفة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وأقر المتهم بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

التشيك تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى من فرنسا

شروط مسابقة 30 ألف معلم 2022 وزارة التربية والتعليم

التحفظ على 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر فى القاهرة

متاح.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم للصنايع والتجارى والزراعى والفندقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حل الحكومة الإسرائيلية.. وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

د. محمد عفيفي

30 يونيو 2013

د.محمد شادي

خنق قواعد السوق

أميرة ملش

للنساء أيضًا أنياب.. اسألوا نانسى

ميرفت دهان

دائرة العنف ضد النساء

محمد العسيري

هانى شاكر وأغنية ما بعد الرحيل

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا