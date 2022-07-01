الفرعون يحسم قراره.. صلاح يمدد عقده لفترة طويلة مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أن المهاجم المصري محمد صلاح مدد عقده لفترة طويلة.

وأكد نادي ليفربول الإنجليزي، في مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تجديد عقد لاعبه المصري، محمد صلاح.

وكان عقد صلاح ينتهي مع ليفربول في صيف العام القادم، 30 يونيو 2023، ودخل مسؤولو الريدز في مفاوضات مع مو من أجل التمديد.

ليفربول عبر حسابه الرسمي نشر مقطع فيديو، لـ صلاح وهو يتواجد في اليونان، وقال مو خلال مقطع الفيديو: "صلاح سوف يبقى".