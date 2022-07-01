الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتشويه الجهود التنموية

جريدة الدستور
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية  السفير بسام راضي، بأن جولة  الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المطقم.

وذكر المتحدث الرسمي أن  الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل الشمالي، مشيراً  إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، ومؤكداً أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات، مشدداً سيادته على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائماً إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

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